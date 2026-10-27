Gira por Asia: Sujarchuk vuelve con resultados concretos, grandes proyecciones y nuevos conocimientos para la gestión de Escobar 

«De la cultura oriental debemos aprender la capacidad de planificar, la paciencia, la templanza y la mirada a largo plazo para construir el progreso que hoy todo el mundo admira. En este viaje acumulamos experiencias, saberes y valores para implementar en nuestro municipio y así construir un futuro de grandeza para todo Escobar», destacó el intendente Ariel Sujarchuk a modo de balance de su gira internacional de alto impacto por Corea del Sur y China. La misión estrechó lazos bilaterales con empresas y organismos públicos de ambos países con el objetivo de incorporar soluciones avanzadas en inteligencia artificial, robótica y ciudades inteligentes para la gestión local.



Luego de conquistar el Seoul Smart City Prize en Corea del Sur por su liderazgo en gobernanza e inteligencia artificial, Sujarchuk mantuvo distintas reuniones de trabajo con los embajadores argentinos Darío Celaya Álvarez (Cora del Sur) y Marcelo Suárez Salvia (China). Además, se entrevistó con las autoridades de la Alianza de Ciudades Económicas Globales de Beijing (BEC) y referentes de la economía digital y del conocimiento. Asimismo, fue recibido por Wang Yu, secretario ejecutivo de la Asociación Municipal de Amistad de Beijing con los Países Extranjeros, para profundizar la cooperación interurbana.



Días después, la delegación recorrió la Base de Salida al Extranjero de Empresas de Beijing, un consorcio que se mostró muy interesado en el potencial de industrias, logísticas y recursos humanos que se desarrolla en una ubicación estratégica como la del municipio de Escobar.



En la agenda también hubo tiempo para visitar las plantas tecnológicas de firmas líderes como Zhishen Technology -pionera en robótica de inspección y seguridad-, Feidu Technology y Weilian DaoAI, gran exponente en materia de IA física y visión robótica. Sujarchuk también visitó el vanguardista Centro de Entrenamiento de Datos de Robots Humanoides en el Parque Shougang y el Centro Deportivo de Hangzhou, un caso de éxito internacional en sistemas de comando y control urbano. Además, en Hangzhou, suscribió un convenio histórico con el gigante Hikvision para instalar en Escobar la sede del primer laboratorio de innovación de la empresa china en Argentina.



Con la intención de avanzar en este tipo de acuerdos de cooperación estratégica con otras firmas, el intendente invitó a una delegación empresarial china a recorrer el partido de Escobar y así articular acciones que consoliden al municipio como un nodo clave de tecnología, innovación y gobernanza digital en la región.