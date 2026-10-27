UNIDAD DE GESTIÓN SUBE EN GARÍN: MÁS TRÁMITES, MÁS BENEFICIOS Y MÁS SERVICIOS CERCA TUYO

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar cuenta con una Unidad de Gestión SUBE en Garín, un espacio donde vecinos y vecinas pueden obtener su tarjeta en el momento, realizar gestiones y acceder a información sobre los beneficios disponibles para viajar en transporte público.
📌 ¿Qué trámites podés realizar?
🔹 Obtención de tarjeta SUBE: adquirí tu tarjeta en el momento.
🔹 Registro de SUBE: registrá tu tarjeta a tu nombre para proteger tu saldo ante pérdidas o robos y consultar tus viajes.
🔹 Tarifa Social: conocé los requisitos para acceder a descuentos en el transporte público.
🔹 Boleto Estudiantil: recibí información sobre los beneficios destinados a estudiantes.
♿ ¡IMPORTANTE! BENEFICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Si contás con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podés vincularlo a tu tarjeta SUBE de manera gratuita y opcional, para viajar sin cargo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional, sin necesidad de presentar el certificado físico.
📍 ¿Dónde estamos?
Secretaría de Seguridad de Escobar.
Boulevard Presidente Perón 234, Garín.
Más servicios y un Estado cada vez más cerca de los vecinos.
Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, continuamos acercando herramientas que simplifican las gestiones y facilitan el acceso a derechos y beneficios para toda la comunidad.
@asujarchuk @rociofernandez_ok