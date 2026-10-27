Interes general

UNIDAD DE GESTIÓN SUBE EN GARÍN: MÁS TRÁMITES, MÁS BENEFICIOS Y MÁS SERVICIOS CERCA TUYO

26 octubre, 2026
Realidades de Escobar

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar cuenta con una Unidad de Gestión SUBE en Garín, un espacio donde vecinos y vecinas pueden obtener su tarjeta en el momento, realizar gestiones y acceder a información sobre los beneficios disponibles para viajar en transporte público.

📌 ¿Qué trámites podés realizar?

🔹 Obtención de tarjeta SUBE: adquirí tu tarjeta en el momento.

🔹 Registro de SUBE: registrá tu tarjeta a tu nombre para proteger tu saldo ante pérdidas o robos y consultar tus viajes.

🔹 Tarifa Social: conocé los requisitos para acceder a descuentos en el transporte público.

🔹 Boleto Estudiantil: recibí información sobre los beneficios destinados a estudiantes.

♿ ¡IMPORTANTE! BENEFICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Si contás con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podés vincularlo a tu tarjeta SUBE de manera gratuita y opcional, para viajar sin cargo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional, sin necesidad de presentar el certificado físico.

📍 ¿Dónde estamos?

Secretaría de Seguridad de Escobar.

Boulevard Presidente Perón 234, Garín.

Más servicios y un Estado cada vez más cerca de los vecinos.

Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, continuamos acercando herramientas que simplifican las gestiones y facilitan el acceso a derechos y beneficios para toda la comunidad.

@asujarchuk @rociofernandez_ok