Mercado Libre ya funciona en Escobar: inversión de 115 millones de dólares y una proyección de 1.300 nuevos empleos

Mercado Libre inauguró en Escobar su centro de almacenamiento más grande de la Argentina, construido con Plaza Logística mediante una inversión conjunta de 115 millones de dólares. El proyecto prevé generar más de 1.300 puestos de trabajo directos para 2028, cuando alcance su plena capacidad operativa. Su apertura representa un importante impulso para el desarrollo productivo local y la generación de nuevas oportunidades laborales.



El acto inaugural contó con la participación del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el Country Manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker; el director senior de Operaciones Regionales, Paul Hogg; y otros representantes de la compañía, quienes recorrieron las instalaciones y participaron de la puesta en marcha del establecimiento.



“Escobar es un municipio que genera inversiones y mayor actividad económica. Así entra en un círculo virtuoso donde crece en infraestructura, formación de recursos humanos, salud y servicio de transporte. En definitiva, es toda la ciudad la que crece en su conjunto. Por eso estamos muy contentos de darle la bienvenida a Mercado Libre en Escobar”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.



El complejo cuenta con una superficie superior a 100.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de dos millones de artículos voluminosos. En esta primera etapa se habilitaron 40.000 metros cuadrados, mientras que para marzo de 2027 está prevista la incorporación de otros 60.000, con el objetivo de completar progresivamente su funcionamiento durante 2028.



La apertura forma parte del plan de inversiones de 3.400 millones de dólares anunciado por Mercado Libre para la Argentina en 2026 y permitirá fortalecer su red logística, agilizar la distribución de productos y ampliar las posibilidades de entrega en 24 horas.



En ese sentido, Adrián Ecker destacó: “Con la apertura de este centro en Escobar damos un nuevo paso en el crecimiento de nuestra operación logística en todo el país. Esta infraestructura nos permitirá conectar a más PyMEs con nuestros compradores y agilizar las entregas para millones de usuarios de Mercado Libre. Además, nos prepara para responder con mayor capacidad a los próximos picos de demanda, como el Cyber Monday y las fiestas de fin de año».



Más empleo y oportunidades de capacitación para los vecinos



Uno de los principales impactos de la llegada de Mercado Libre al distrito es la generación de empleo local. En esta primera etapa se incorporaron 96 trabajadores, de los cuales 48 son vecinos del distrito. Entre ellos se encuentran 10 jóvenes que participaron de un programa de formación en logística y habilidades blandas, desarrollado junto a Plaza Logística, ARLOG y la Fundación María Guadalupe.



En paralelo, el Municipio capacita gratuitamente a más de 300 vecinos y vecinas en Logística, Operación de Autoelevadores y Habilidades Blandas, a través de distintas iniciativas de formación y articulación con instituciones del sector, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral y responder a la creciente demanda de personal especializado.



Este trabajo también se refleja en los procesos de selección vinculados a Mercado Libre. Para los puestos de Representante de Envíos y Líder de Operaciones se registraron 4.762 postulaciones y 53 contrataciones, cifras que muestran el interés por acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del sector logístico.



Por otra parte, a partir del 9 de noviembre, la línea de colectivos 506 brindará un nuevo servicio que conectará la terminal de Escobar con las instalaciones de Mercado Libre, facilitando el traslado de los trabajadores.