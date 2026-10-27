Convocatoria Nacional del programa de formación artística en Canto Coral

Nos complace informar que se encuentra abierta la convocatoria nacional 2027 del «Programa de Formación Artística: Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral», destinado a niños y adolescentes entre 6 y 17 años de todo el país.

La actividad se presenta como un espacio donde la voz se convierte en herramienta de expresión, encuentro y crecimiento.

Cabe destacar que no se necesita experiencia previa: solo hacen falta las ganas de cantar.

El programa gratuito estará dirigido por el maestro César Bustamante, una de las figuras más destacadas de la música coral en Argentina. Bustamante fue director del Coro de Niños del Teatro Colón entre 2010 y 2022, posicionando a esa agrupación como uno de los coros infantiles más destacados de la región, con especial reconocimiento de la prensa especializada y de directores internacionales.‌



Inscripción:

La inscripción estará abierta desde el 14 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2026. Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del Registro Federal de Cultura, plataforma digital que reúne las convocatorias de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación: https://somos.cultura.gob.ar/



Consultas:

Para consultas relacionadas con las Bases y Condiciones o cualquier aspecto de la convocatoria, las personas interesadas podrán comunicarse exclusivamente al correo electrónico: pdacantocoral@gmail.com

El Maestro César Bustamante se encuentra disponible para notas/entrevistas: cesarbcolon73@gmail.com