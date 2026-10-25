LA POLICÍA MUNICIPAL IDENTIFICÓ A UN HOMBRE CON PEDIDO ACTIVO POR HURTO Y FUE APREHENDIDO

Agentes de la División Motorizada identificaron a dos hombres que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública. Con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, verificaron sus datos y detectaron que uno de ellos tenía un pedido activo por hurto.

Se solicitó la intervención del Comando de Patrullas para trasladarlo a la Comisaría 1.ª de Escobar, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok