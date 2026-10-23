MAQ. SAVIO: LA POLICÍA MUNICIPAL INTERVINO ANTE UNA POSIBLE USURPACIÓN

Tras un aviso del Centro de Monitoreo, agentes de la Policía Municipal acudieron a una propiedad privada de Maquinista Savio, donde identificaron a una pareja que intentaba ingresar al lugar.

Al consultar sus datos, constataron que la mujer tenía un pedido activo. En articulación con el Comando de Patrullas, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 4.ª para las actuaciones correspondientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok