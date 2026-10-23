Finde en Escobar: el concierto “Inconsciente Colectivo”, Dalia Gutmann y JuveActiva

Llega otro fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan el espectáculo “Inconsciente Colectivo”, el unipersonal “Experiencia Dalia Gutmann” y la jornada cultural JuveActiva, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle y clases de básquet. Luego, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Fede Cyrulnik con su stand-up “Comedy Show” y, a las 23 horas, tendrá lugar el concierto “Inconsciente Colectivo” que reúne artistas locales e invitados especiales que repasarán clásicos de Charly García. Además, continúa el ciclo “Cine Italia Embrujado” que proyectará con entrada libre y gratuita las películas “Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad” a las 17 horas, “Sweeney Todd: El Barbero Diabólico de Fleet Street” a las 19:30 horas, y “Scream” a las 22 horas. La propuesta contará con más funciones el sábado: “Frankenstein” a las 16:30 horas, “Scary Movie 2” a las 18 horas, “Backrooms” a las 19:30 horas, y “La Monja” a las 22 horas.



El sábado, a partir de las 11 horas en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), durante todo el día se podrán disfrutar múltiples actividades con puestos de emprendedores y shows en vivo para toda la familia. La experiencia se repetirá el domingo. Además, a las 21 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del unipersonal “Experiencia Dalia Gutmann”.



El domingo, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Más tarde, a las 19 horas en el Teatro Seminari, habrá un concierto de jazz a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar y Conurbano Big Band. Lo recaudado será a beneficio de la cooperadora del Centro de Formación Integral (CFI) de Escobar. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Street Fighter” a las 12:30 horas, y “Clayface” a las 15 y 21:30 horas.