Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Paisajes sonoros contemporáneos
Es un concierto de música académica argentina, integrado por obras de compositores contemporáneos, con la particularidad de presentar dos dobles conciertos para instrumentos de viento: flautas y fagotes.
Director principal invitado: Ezequiel Silberstein
Solistas: María Marta Ferreyra, Julieta Di Fede, Daniel Lifschitz, Jorge de la Vega.
Miércoles 28 de octubre | 20 h
Auditorio Nacional | Palacio Libertad
Entrada libre | palaciolibertad.gob.ar
Repertorio
Alex Nante
Himno nocturno
Diego Gardiner
Concierto para dos fagotes y orquesta *
I. Allegretto
II. Lento
III. Allegro
Julieta Di Fede y María Marta Ferreyra, fagotes
ESTRENO MUNDIAL
Gerardo Gardelín
Vertientes Americanas, Suite para dos flautas y orquesta
I. Bajando la cuesta, aire de triunfo peruano
II. La Reserva, aire de guarania
III. 36 Grados, calypso
IV. Bolerias
V. Mixtonga, milonga carioca
VI. Casi Seis
Daniel Lifschitz y Jorge de la Vega, flautas
* Obra comisionada por la Orquesta Nacional de Música Argentina