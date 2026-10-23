Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Paisajes sonoros contemporáneos

Es un concierto de música académica argentina, integrado por obras de compositores contemporáneos, con la particularidad de presentar dos dobles conciertos para instrumentos de viento: flautas y fagotes.

Director principal invitado: Ezequiel Silberstein

Solistas: María Marta Ferreyra, Julieta Di Fede, Daniel Lifschitz, Jorge de la Vega.

Miércoles 28 de octubre | 20 h

Auditorio Nacional | Palacio Libertad

Entrada libre | palaciolibertad.gob.ar

Repertorio

Alex Nante

Himno nocturno

Diego Gardiner

Concierto para dos fagotes y orquesta *

I. Allegretto

II. Lento

III. Allegro

Julieta Di Fede y María Marta Ferreyra, fagotes

ESTRENO MUNDIAL

Gerardo Gardelín

Vertientes Americanas, Suite para dos flautas y orquesta

I. Bajando la cuesta, aire de triunfo peruano

II. La Reserva, aire de guarania

III. 36 Grados, calypso

IV. Bolerias

V. Mixtonga, milonga carioca

VI. Casi Seis

Daniel Lifschitz y Jorge de la Vega, flautas

* Obra comisionada por la Orquesta Nacional de Música Argentina