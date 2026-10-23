LA POLICÍA MUNICIPAL DETECTÓ UN REGISTRO APÓCRIFO Y UN PARADERO ACTIVO DURANTE UN OPERATIVO PREVENTIVO NOCTURNO EN SAVIO

Durante un operativo preventivo nocturno, la Policía Municipal intervino junto con personal de Tránsito en la verificación de una motocicleta en la que circulaban dos hombres.

En el procedimiento, se constató que el registro de conducir presentado por el conductor era apócrifo y que el rodado no contaba con seguro. Además, al verificar los datos del acompañante, se detectó un paradero activo.

Ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría para las actuaciones correspondientes.

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