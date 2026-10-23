Daniela Reynoso presenta “Legado”

Domingo 15 de noviembre, 20 hs en el Teatro Seminari Mitre 451, Escobar https://www.tuentrada.com/dreynoso-escobar

La cantautora, intérprete y guitarrista Daniela Reynoso presentará su primer trabajo discográfico, Legado, el domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala B del Teatro Seminari, ubicado en Mitre 451, Belén de Escobar. El lanzamiento representa un momento importante en la trayectoria de la artista, cuyo recorrido está ligado a la música de raíz folklórica argentina. Su propuesta se caracteriza por la sensibilidad interpretativa y por una profunda conexión con la guitarra como instrumento de expresión. Legado reúne influencias, aprendizajes y experiencias que acompañaron a Reynoso a lo largo de su formación musical. El álbum propone un recorrido sonoro en diálogo con la tradición y rinde homenaje a las herencias culturales que forman parte de la identidad de la música popular argentina. Está integrado por diez canciones: siete de su autoría y tres de otros compositores, cuyas obras se vinculan con la identidad y la sensibilidad artística de la intérprete. La presentación en vivo será una oportunidad para compartir esta primera producción discográfica con el público, a través de un espectáculo que recorrerá la esencia del álbum y el universo musical que la artista viene construyendo con una voz propia dentro de la escena folklórica. La acompañarán en el escenario Ariel Romano y Gervasio Gutiérrez en violín, Nicolás Bidegay en batería y percusión, y Martín Koiffman en bajo. A lo largo de su trayectoria, Daniela Reynoso participó en reconocidos encuentros folklóricos y compartió cartel con figuras como Chango Spasiuk, de quien fue artista invitada, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal y Diego Arolfo, quien además la invitó a participar en uno de sus discos. Su pasión por el folclore también la llevó a recorrer escenarios de distintos puntos del país. Entre sus participaciones se encuentran el Festival Raíces Provincianas y el Festival del Chamamé, ambos en Escobar; la Fiesta Nacional de la Flor, también en Escobar; las instancias del Pre Baradero 2019, en el Anfiteatro Principal de Chivilcoy, y del Pre Baradero 2021, en el Anfiteatro Principal de Baradero. Asimismo, se presentó en el escenario Indio Froilán, durante las ediciones 21.ª y 22.ª de la Marcha de los Bombos, en Santiago del Estero. Otro de los hitos de su recorrido es su participación en el Pre Cosquín, donde fue semifinalista en las ediciones 2023, 2024 y 2025. En 2026 alcanzó por primera vez la Final Nacional, que se desarrolló en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, en Córdoba. Con Legado, Reynoso abre una nueva etapa en su carrera y reafirma su compromiso con la música argentina, desde una propuesta que recupera las raíces culturales y las pone en diálogo con su propia sensibilidad artística. Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 hasta el jueves 22 de octubre y de $30.000 hasta el sábado 14 de noviembre. El día del espectáculo, domingo 15, el precio será de $35.000.

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