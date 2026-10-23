El Coro Polifónico Nacional de Ciegos se presentará junto a la Orquesta de Conciertos Mayor Armando Nalli

Obras de Carlos Guastavino, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Pedro Valenti Costa, Manuel Tejón, Eladia Blásquez y los Hermanos Díaz

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos R. Larrimbe y la Orquesta de Conciertos Mayor Armando Nalli de la Fuerza Aérea, se presentarán con Raíces y encuentros: Celebración de la música nacional en el Museo de Casa Rosada.

Bajo la dirección del Director Principal Invitado Juan Camilo Stafforini del Coro Polifónico Nacional de Ciegos y la Orquesta de Conciertos Mayor Armando Nalli de la Fuerza Aérea, los elencos harán un recorrido único por los paisajes sonoros de nuestro país. Dos elencos de inmensa trayectoria, juntos, tendiendo un puente entre la música académica y el latido de nuestro folklore, con adaptaciones especiales para coro y banda, junto a clásicos inolvidables de nuestro cancionero popular.

El concierto tendrá el siguiente programa:

Indianas | Gustavo Guastavino

– Gala del día

– Quién fuera como el jazmín

– Chañarcito, chañarcito

– Viento norte

– Al tribunal de tu pecho

– Una de dos

Zamba Para La Viuda | Gustavo “Cuchi” Leguizamón

La Huella | Pedro Valenti Costa (Rev. Oscar Escalada)

Remolinos | Manuel Tejón (V.C. Hugo de la Vega)

Sueño de Barrilete | Eladia Blásquez (V.C. Martín Palmeri)

La finadita | Hermanos Díaz (Arr. Chango Farías Gomez)

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos pertenece a la Dirección Nacional de Elencos Estables, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, perteneciente a Presidencia de la Nación.

La Orquesta de Concierto “Mayor Armando Nalli” de la Fuerza Aérea Argentina, con un repertorio que abarca obras académicas y populares, llevó la cultura a todos los rincones del país, incluyendo la Base Marambio en la Antártida, siendo pionera en ofrecer conciertos en un entorno único.

La cita es el próximo jueves 29 de octubre a las 17 h en el Museo Casa Rosada, Paseo Colón 100, CABA.

La entrada es libre.