LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESCOBAR Y EL CENTRO DE MONITOREO LOGRARON IDENTIFICAR Y APREHENDER A UN HOMBRE POR UN ROBO EN LOMA VERDE

Gracias al trabajo articulado entre la Policía Municipal, el Centro de Monitoreo y la Policía Bonaerense, se logró aprehender a un hombre de 35 años, recuperar los elementos sustraídos y poner al responsable a disposición de la Justicia, que dispuso su detención.

El hecho ocurrió en el comercio Forrajes La Gloria, ubicado en Loma Verde, donde un hombre habría escalado un paredón perimetral para ingresar al establecimiento y sustraer dos garrafas llenas de 10 kilos.

A partir del análisis de las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró identificar al sospechoso y desplegar un operativo cerrojo en la zona, con la participación de la Policía Municipal y efectivos de la Policía Bonaerense.

El trabajo coordinado permitió localizar e interceptar al hombre y, tras un rastrillaje en las inmediaciones, recuperar las dos garrafas sustraídas.

En el procedimiento intervinieron agentes de la Policía Municipal de la Base Operativa de Loma Verde, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Subcomisaría de Loma Verde.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 10 de Escobar, del Departamento Judicial Zárate-Campana, cuya autoridad judicial avaló lo actuado y dispuso que el hombre permanezca detenido.

Este resultado demuestra la importancia de contar con una Policía Municipal desplegada en el territorio, respaldada por tecnología de videovigilancia y una articulación permanente con las fuerzas provinciales y la Justicia.

Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, seguimos fortaleciendo la prevención, el patrullaje y la capacidad de respuesta en cada barrio, con más presencia, tecnología y trabajo conjunto para construir un Escobar más seguro.