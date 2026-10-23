Dengue: Escobar profundiza la prevención ante la llegada de El Niño

La Municipalidad de Escobar profundiza la campaña de prevención del dengue ante la proximidad de la temporada de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti y los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño. La vacuna está disponible de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito, sin turno previo, y también se aplica en los operativos territoriales que se realizan semanalmente en distintos barrios de todas las localidades.



El fenómeno de El Niño se caracteriza por el aumento de las precipitaciones, que, junto con las temperaturas elevadas, favorecen la proliferación de mosquitos. Por eso, además de la vacunación, es fundamental reforzar las medidas de prevención en los hogares y eliminar los recipientes que puedan acumular agua. Quienes todavía no iniciaron el esquema de vacunación pueden hacerlo ahora y recibir la segunda dosis tres meses después, para llegar a los meses de mayor circulación del mosquito con mayor protección.



La vacuna se aplica sin turno previo, de lunes a viernes, en todos los CAPS del distrito, incluyendo el CAPS Arenales los fines de semana. Para conocer la ubicación y los horarios de atención de los centros de salud, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/centros-de- salud .



La vacunación está destinada a personas de entre 15 y 59 años, hayan tenido dengue o no. No deben recibirla las personas embarazadas, inmunocomprometidas ni quienes hayan cursado la enfermedad en los últimos seis meses. El esquema consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas.



Desde la Secretaría de Salud municipal se recuerda que el descacharrado es una de las principales medidas para prevenir el dengue. Se recomienda vaciar, dar vuelta o eliminar recipientes que acumulen agua, como baldes, botellas, neumáticos y otros objetos, además de mantener limpios patios y jardines. Para conocer más recomendaciones y medidas preventivas, se puede consultar www.escobar.gob.ar/dengue.



Además de los CAPS, la vacuna estará disponible en los operativos territoriales de salud que se desarrollan semanalmente en distintos barrios de las localidades del distrito. Esta semana, los puntos de encuentro serán los siguientes, de 9 a 13 horas:



Jueves 22: Juan Beliera y Callao, Maquinista Savio.



Viernes 23: boulevard 5 de Junio, entre Los Tulipanes y Las Madreselvas, Maquinista Savio.