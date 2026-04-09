Una denuncia contra Sujarchuk fue desestimada por la Justicia

El caso se originó a partir de datos públicos y una investigación difundida por un medio digital. La fiscalía determinó que no había elementos suficientes para sostener la acusación.

El fiscal Alejandro Yrigoyen, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 1 de Zárate-Campana, desestimó una denuncia contra el intendente Ariel Sujarchuk que un abogado realizó en base a una supuesta investigación hecha por un medio de comunicación. La denuncia de Jeremías Rodríguez era por “enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En la resolución, el fiscal sostiene que la denuncia se limita a “la formulación de afirmaciones genéricas o conjeturales carentes de respaldo fáctico mínimo”. Y agrega: “no aporta una individualización clara de conductas típicas, determinación temporal de los hechos, relación de causalidad entre las acciones atribuidas y el eventual perjuicio, elementos objetivos que permitan inferir un incremento patrimonial injustificado”.

“Toman mis propios datos públicos declarados ante la OA (Oficina Anticorrupción), agregan datos falsos y hacen conjeturas completamente erróneas y malintencionadas».Y comparó su caso con las denuncias que pesan sobre el gobierno nacional: «no somos lo mismo», concluyó el Intendente Sujarchuk. En ese sentido, el propio Sujarchuk se refirió públicamente a su situación patrimonial. A un periodista de LN+, Francisco Olivera, le aseguró que su actividad privada, nunca fue ocultada y que forma parte de su trayectoria previa a la función pública. Según trascendió, señaló que mantiene una empresa constructora desde antes de asumir en política.

Los intendentes no están obligados a declarar su patrimonio ante la OA (sí, los funcionarios nacionales). Sin embargo, el mandatario de Escobar también lo hace.

En un hilo de X, el intendente le respondió al medio periodístico (“El Disenso”) que publicó la primera información del caso: “Sugiero que hablen con un contador porque confunden préstamos con lo que en la ley de contabilidad se llama créditos. No presto plata ni cobro intereses”, sostuvo.

“De manera permanente, me esfuerzo para mostrar normas de transparencia internacionales en municipios, como la ISO 37.001 que rige en Escobar, y en mi propia vida. Lo que no voy a dejar de hacer es lo que hice siempre: tener una actividad independiente de la política que justamente haga que no tenga que depender de mi sueldo como intendente. tengo actividad profesional y empresaria hace 30 años, nunca viví de la política y eso es justamente lo que les molesta”, concluyó Sujarchuk.