Panamericana Ramal Pilar: Por obras en las vías, cierran la bajada a la calle Caamaño

Por obras en las vías del ferrocarril Belgrano Norte, la bajada hacia la calle Caamaño permanecerá cerrada al tránsito por 30 días. Por este motivo, se produjeron desvíos en el tránsito.

Los trabajos se iniciaron en la mañana de hoy y son realizados por la empresa Trenes de Buenos Aires. De esta manera, los automovilistas que circulen desde Pilar sentido a CABA deben continuar su trayectoria hacia el puente de la calle Florida y retomar por la colectora de enfrente para ingresar a Caamaño.

En tanto que para los conductores que quieran salir de la mencionada arteria en dirección a la Panamericana, solo se encuentra habilitada una única mano para cruzar debajo del puente.

Por tratarse de un cruce muy frecuentado, debido a la presencia de centros comerciales, colegios y barrios cerrados sobre la calle Caamaño, se estima que podrían producirse demoras y complicaciones en el tránsito.

Cabe recordar que en 2024, la misma bajada se mantuvo cerrada por varios días debido a una serie de obras realizadas sobre el paso a nivel.