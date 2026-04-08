Fútbol 5: sigue abierta la inscripción para la Copa Escobar 2026

Continúa abierta la inscripción para participar de la primera edición de la Copa Escobar 2026, el torneo distrital de Fútbol 5 que lanzó la Municipalidad para que vecinos de todas las localidades puedan practicar deporte de manera competitiva sin necesidad de ser jugadores profesionales.



Destinado a mayores de 18 años, la inscripción al certamen tiene un costo accesible y permanecerá abierta hasta que se complete el cupo máximo de 64 equipos. Para anotarse y obtener toda la información, hay que ingresar a la página oficial Escobar 360.



El torneo comenzará el próximo 18 de abril y se disputará todos los sábados, de 14 a 22 horas, en distintas sedes municipales: el Polideportivo Luis Monti y los Microestadios de Garín, Maquinista Savio y Matheu.



Con formato de doble eliminación, la Copa Escobar de fútbol 5 está pensada para promover la competencia sana, la integración y el desarrollo del deporte local.