Se viene la gran cena aniversario de Atlético Escobar: un homenaje al pasado y presente de un club que construye un futuro enorme

Atlético Escobar potencia una celebración que promete ser inolvidable, con un fuerte protagonismo de los homenajes a las distintas generaciones pasadas y presentes que construyen la historia grande del club.

El eje central de la velada estará puesto en el reconocimiento a quienes dejaron su huella dentro y fuera de la cancha, destacando su rol en la construcción del sentido de pertenencia que hoy caracteriza al Fucsia. También en los integrantes del plantel que salieron campeones de la Liga de Escobar en 2024, a las futbolistas que lograron el título local en 2018 y a los recientes campeones invictos del Torneo Regional Amateur, artífices del ascenso al Federal A.

Además de la variada oferta de asado y los sentidos homenajes, la noche incluirá shows musicales, DJs en vivo, sorteos y premios sorpresa. El evento también tendrá un objetivo clave: recaudar fondos para el crecimiento social, deportivo y en materia de infraestructura de la institución.

El evento se realizará el miércoles 15 de abril, desde las 20 horas, en el Centro Lusitano (Felipe Boero 505, Belén de Escobar). Todavía quedan las últimas entradas, con un valor del cubierto de $40 mil. Se reservan vía WhatsApp al 11-3000-0778.

Los organizadores destacaron: “Queremos que esta fiesta esté a la altura de nuestra historia y de este presente extraordinario. Será una noche de reencuentros, emociones y celebraciones por todo lo conseguido, pero fundamentalmente por todos los proyectos que tenemos por delante”.