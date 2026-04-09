Estudiantes del Colegio Cereijo acceden a becas de la Universidad Di Tella

El Colegio Preuniversitario “Dr. Ramón A. Cereijo” recibió seis becas al 100% otorgadas por la Universidad Torcuato Di Tella a estudiantes con mejor promedio de 6° año que deseen continuar sus estudios superiores en dicha institución.



El anuncio se dio en el marco del Encuentro colaborativo de Preuniversitarios “Pensando la Educación 2026”, realizado el 20 de marzo, que reunió a autoridades educativas de todo el país con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer la gestión institucional y promover nuevas herramientas pedagógicas, incluyendo el uso de la inteligencia artificial en el aula.



Durante la jornada, la rectora del Colegio Cereijo, Victoria Serruya, recibió las becas acompañada por autoridades de la Universidad Di Tella: el rector, Juan José Cruces; la directora de Admisiones, Guadalupe Sanz; y la directora de Admisiones de Grado, Sol Colombo. Además, se informó que, en caso de que los estudiantes residan a más de 50 kilómetros del campus, el beneficio incluirá también el alojamiento durante el período de estudio.



Este reconocimiento por parte de una de las universidades más prestigiosas del país refleja el alto nivel académico del Colegio Preuniversitario Cereijo y reafirma el compromiso del Municipio de Escobar con una educación pública de calidad, que genera más oportunidades para las y los jóvenes del distrito.