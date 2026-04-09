El Estado municipal impulsa en la Justicia la demolición del predio Floreal del Sol

La Municipalidad de Escobar presentó a la Justicia un escrito en el que recomienda la demolición total del predio conocido como Floreal del Sol, ubicado sobre la avenida San Martín, en Belén de Escobar. La medida se enmarca en un proceso que el Municipio viene impulsando desde hace años frente a un emprendimiento privado abandonado, con múltiples incumplimientos, una causa penal en curso y, con el paso del tiempo, condiciones que requieren una intervención.



El dictamen técnico elaborado por la Secretaría de Planificación e Infraestructura señala que la estructura presenta un avanzado estado de deterioro y diversas deficiencias constructivas acumuladas a lo largo del tiempo. En ese marco, el informe concluye que, en su estado actual, no resulta viable avanzar con propuestas de reactivación sin una intervención integral y recomienda la demolición como alternativa para resolver de manera definitiva la situación.



El proyecto Floreal del Sol fue anunciado en 2010 como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del distrito, con la promesa de seis torres, un hotel internacional y servicios de alta gama. Sin embargo, nunca se concretó y derivó en una causa judicial por presunta estafa: el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dispuso el procesamiento y embargo de bienes de tres de los imputados, en una investigación que alcanza a más de 240 damnificados que habrían invertido millones de dólares en el fideicomiso.



Frente a este escenario, la Municipalidad avanzó con acciones administrativas y de seguridad sobre el predio y, además, solicitó a la Justicia que evalúe la demolición del inmueble, priorizando el ordenamiento del espacio y el bienestar de la comunidad. La intervención busca encauzar una situación que lleva más de una década sin resolución y reafirma la decisión del Estado local de actuar ante incumplimientos sostenidos y problemáticas que impactan en la vida cotidiana de los vecinos.