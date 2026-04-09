Belén de Escobar: Padre e hijo detenidos por una violenta entradera en el barrio La Chechela

La Policía los arrestó en un domicilio cercano al lugar del hecho.

A partir de una investigación iniciada a fines de marzo, personal policial detuvo este martes a dos hombres acusados de un asalto a mano armada en una vivienda de Belén de Escobar. Durante el hecho, apuñalaron a una de las víctimas, que intentó resistirse al asalto.

La violenta entradera ocurrió el miércoles 25 de marzo en una casa ubicada sobre la calle Perú al 800, en el barrio La Chechela. Dos delincuentes ingresaron por la fuerza al domicilio y redujeron a los propietarios mediante el uso de armas de fuego.

Fuentes policiales indicaron que los autores sustrajeron distintas pertenencias y atacaron al jefe de familia con un arma blanca. La víctima recibió un puntazo a la altura de las costillas y se encuentra fuera de peligro.

Tras la denuncia, la UFI N°11 de Escobar, a cargo del fiscal Claudio Audjián, inició una investigación junto a la Sub DDI de Escobar. Los detectives realizaron tareas de inteligencia, tomaron declaraciones testimoniales y analizaron imágenes de cámaras de seguridad municipales. A raíz de dichas diligencias, lograron identificar a los presuntos autores y establecer sus domicilios. La Justicia ordenó dos allanamientos que se llevaron a cabo este martes 7 de los que participaron agentes de la Sub DDI Escobar, la DDI de Campana y la Policía Municipal.

Como resultado del operativo, en un domicilio de la calle Sanguinetti al 900 la Policía detuvo a un hombre de 41 años y a su hijo de 20, señalados como los autores del hecho, ambos de apellido Coronel. Además, los uniformados secuestraron cuatro teléfonos celulares de interés para la causa.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la intersección de Bolivia y Almafuerte y arrojó resultado negativo. Los dos domicilios allanados están a pocas cuadras de la casa donde ocurrió la entradera.

Los detenidos se encuentran imputados a disposición de la justicia, por “Robo Agravado y Tentativa de Homicidio”.