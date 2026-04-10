Finde en Escobar: el festival Wayra, actividades al aire libre y la Granja Don Benito son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan el festival sustentable Wayra, propuestas culturales al aire libre y la Granja Educativa Don Benito, entre otras.

Este jueves a las 20:30 horas, Sportivo Escobar jugará como local por una nueva fecha de la Liga Federal de básquet en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar).

El viernes, y durante todo el fin de fin de semana, estará abierta la Granja Educativa Don Benito y el Parque Aéreo Aventura (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz) donde se puede interactuar con diferentes animales, conocer el sistema de vida rural y disfrutar de atracciones como puentes colgantes, palestras de escalada y circuito de tirolesas tanto para grandes como para chicos. La Granja abre en el horario habitual de miércoles a domingo de 9 a 17 mientras que el Parque Aéreo lo hace de 9 a 16.

Más tarde, a las 14 horas en El Dorado (Patricios y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), se realizará una nueva edición del festival sustentable Wayra que tendrá una gran feria, música en vivo, food trucks y actividades para los más chicos. La experiencia se repetirá el sábado a la misma hora y el domingo desde las 12 horas con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 17:30 horas en el skatepark de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Las Heras) tendrá lugar un taller de velas para chicos y chicas de entre 10 y 17 años, realizadas con materiales naturales.

El sábado, a partir de las 10 horas en el Polo de Educación (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), se realizará un encuentro de yoga al aire libre. Más tarde, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz) se desarrollará un Club de Lectura y una caminata al aire libre. Estas actividades se encuentran sujetas a ser reprogramadas en caso de lluvia.