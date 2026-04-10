HCD: Se realizó una sesión especial por Malvinas y se reconoció a los veteranos

Ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la “Sesión especial por la cuestión y la causa Malvinas”, que se realiza con el fin de conmemorar a los veteranos y a los caídos en la guerra de 1982. Allí, los/as Concejales /as aprobaron una Ordenanza que promueve la colocación de placas identificatorias en escuelas escobarenses, de ex combatientes que hayan estudiado o trabajado en esos establecimientos.

En el encuentro, pudieron exponer sus vivencias durante el conflicto bélico, Juan Ayscar, Daniel Figueroa y Héctor Tablada. Ellos viajarán este año a las Islas Malvinas, como parte del programa “No las Hemos de Olvidar”, creado en 2018 por la Municipalidad de Escobar. “Vamos a tratar de cerrar el círculo”, dijo uno de ellos, en referencia al viaje. Al final se les entregaron reconocimientos, junto a otros integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar.

En el encuentro, pudieron exponer sus vivencias durante el conflicto bélico, Juan Ayscar, Daniel Figueroa y Héctor Tablada. Ellos viajarán este año a las Islas Malvinas, como parte del programa “No las Hemos de Olvidar”, creado en 2018 por la Municipalidad de Escobar. “Vamos a tratar de cerrar el círculo”, dijo uno de ellos, en referencia al viaje. Al final se les entregaron reconocimientos, junto a otros integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar.