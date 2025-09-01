Tres detenidos por una entradera a una pareja de adultos mayores en Belén de Escobar

Gracias a la investigación de la DDI Escobar, la Policía Bonaerense detuvo a tres personas acusadas de integrar una banda dedicada a cometer violentas entraderas contra adultos mayores. Los operativos se realizaron en los municipios de Lomas de Zamora y Almirante Brown como parte de la causa iniciada tras un hecho ocurrido el martes 5 de agosto en un domicilio céntrico de Belén de Escobar.



Ese día, un hombre de 89 años y su esposa de 82 fueron sorprendidos en su vivienda por al menos tres delincuentes armados, quienes los maniataron y amenazaron durante aproximadamente tres horas, antes de escapar con dinero, joyas y otros objetos de valor.



En el primer allanamiento, realizado el jueves 14 en Lomas de Zamora, se detuvo a un hombre de 30 años y se incautaron una camioneta Ford Ecosport negra, dos revólveres (calibres 32 y 38), municiones, dos pasamontañas y un teléfono celular.



Como consecuencia de ese operativo, en las últimas horas se detuvieron en Burzaco a un hombre de 45 años y una mujer de 48, a quienes se les secuestró dos teléfonos celulares, alhajas y un vehículo Ford Fiesta Kinetic gris, utilizado para cometer los ilícitos.



Todos los detenidos quedaron a disposición de la UFI N°5 de Escobar y del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Zárate-Campana.