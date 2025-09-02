Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 1º, hasta el domingo 7. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 8, hasta el sábado 13.
Las UGC incluidas en esta oportunidad son las siguientes: LV1 (Colectora Este y 119), LV2 (Los Cerros 575) y 24F1 (Ingeniero Pablo Marín, e/ S. Ortiz e Islas Malvinas). Además, este miércoles 3 se hará la recolección en la zona correspondiente a las UGC GA2 y MAT2. Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.
Asimismo, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-