Los Juegos Escobarenses cerraron su primera edición con gran participación estudiantil

Culminó con gran éxito la primera edición de los Juegos Escobarenses, un certamen deportivo que reunió a más de 2.000 jóvenes inscriptos y 200 equipos de 35 instituciones educativas del distrito. La entrega de premios se llevó a cabo en el Microestadio Municipal de Garín, con la presencia del intendente Ariel Sujarchuk.

“Es la primera vez en nuestra historia que organizamos una Olimpíada Intercolegial, donde participan tanto escuelas públicas como privadas. Gracias al deporte y la educación, todos la pasaron bien, jugaron, se divirtieron, se acercaron al deporte, a la vida sana y conocieron chicos de otros colegios. Gracias a todos los que hicieron de estos juegos una experiencia realmente maravillosa. Les puedo decir que esta fue la primera edición de muchas más que están por venir”, expresó Sujarchuk.



La gran ganadora fue la Escuela N° 7 de Garín, que obtuvo 7 medallas de oro y 8 de plata. También se destacaron los colegios Ramón Cereijo (5 oros y 4 platas), San Vicente (4 oros y 1 plata), San Pablo (3 oros), la Escuela N°2 (2 oros y 4 platas), la Escuela N°32 (2 oros y 1 plata), la Escuela de Florihorticultura (2 oros y 1 plata) y el Colegio LEA (2 oros). Además, lograron medallas doradas Cristo Rey, el Colegio YMCA Escobar, la E.E.S N°1 y la Escuela Técnica N°3, con una cada uno. Entre los segundos puestos, se sumaron también MS N°31 (3 platas), la EES N°17 (1 plata), el Colegio El Faro (1 plata) y el Colegio IMA Escobar (1 plata).



Los Juegos Escobarenses 2025 se desarrollaron entre mayo y agosto en las disciplinas de fútbol 11, fútbol 5, básquet, vóley y handball. Con un enfoque inclusivo, el torneo contó con categorías masculinas y femeninas en las divisiones sub-12 a sub-18, según cada deporte. El objetivo principal fue promover el compañerismo, la formación y el sentido de pertenencia a través del deporte.





