Christian Sancho, internado en la UDP de Belén de Escobar: “Agradezco a todo el equipo médico del Municipio”

Un fin de semana agitado pero con final feliz vivió el reconocido actor Christian Sancho, quien debió ser internado en la nueva Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) “Dr. Carlos Jorge Guevara” de Belén de Escobar. «En la semana contaré mejor lo que pasó, pero hoy solo quiero agradecer a todo el equipo médico del Municipio y en especial al doctor Juan Manuel Ordóñez», expresó en sus redes sociales, reconociendo la labor del secretario de Salud de Escobar y candidato a concejal por Fuerza Patria.

Sancho, quien es vecino del distrito, llegó a la UDP alrededor de las 16 horas del sábado y se sometió a distintos controles vitales y estudios de laboratorio. Posteriormente quedó internado para recibir tratamiento médico, mientras se esperaban los resultados de estudios complementarios, hasta que horas más tarde recibió el alta médica. “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. ¡Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron sus mensajes”, manifestó el actor luego de destacar la atención recibida en el centro de salud municipal.

El actor se recupera en su casa y descansa para el estreno de su programa “Estás a Tiempo”, en el canal de stream de Televisión Pública, que será este martes 2 de septiembre a las 14 horas.

Por su parte, Ordóñez destacó la importancia del sistema público local: “En Escobar la salud funciona y es una prioridad de la gestión. Nuestro partido cuenta con un sistema de salud pública que combina profesionalismo, responsabilidad, calidad y muchísimo amor. Por eso atiende a todas las personas que se acercan, de cada rincón del distrito, de todos los ámbitos. Trabajamos cada día para seguir mejorando la calidad de vida de cada una de nuestras vecinas y vecinos”.

Sobre la UDP “Carlos Jorge Guevara” de Belén de Escobar

Inaugurada en mayo de este año, es la quinta Unidad de Diagnóstico Precoz del distrito. Ubicada en Felipe Boero y Sanguinetti, esta obra de 1.200 metros cuadrados representa un nuevo avance en la red pública de salud. Es uno de los centros de salud abiertos durante la gestión de Ariel Sujarchuk en 2025, antes de la Clínica de Alta Complejidad Municipal “Manuel Belgrano”, inaugurada el 12 de agosto. En total, el sistema de salud pública de Escobar cuenta con 37 centros de gestión municipal.

La flamante UDP tiene guardia las 24 horas en clínica médica y pediatría, servicio de laboratorio para pacientes internados, radiología todos los días, ecografías de lunes a viernes, ecodoppler venoso y consultorios externos en las especialidades de urología, traumatología y cardiología. Los turnos pueden solicitarse a través de Flora, la asistente virtual del Municipio, vía WhatsApp al 11 6813-1202.