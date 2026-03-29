Telemedicina: en 2026 ya fueron realizadas más de 400 consultas 

El servicio gratuito de Telemedicina del Municipio de Escobar alcanzó las 473 consultas en lo que va de 2026 con un promedio mensual de 158, de las cuales 117 corresponden a consultas clínicas y 356 a pediátricas. Además, el promedio de valoración del servicio por parte de los usuarios es de 4.42, en una escala del 1 al 5.



Este servicio permite a los vecinos y vecinas del distrito realizar consultas pediátricas (de 0 a 14 años) y clínicas (de 15 años en adelante) de manera virtual las 24 horas, todos los días del año, incluyendo los feriados. De esta forma, ayuda a descomprimir los servicios de guardia en los centros municipales de salud y hospitales públicos ante el aumento de consultas por casos de dengue y otras enfermedades que proliferan en esta temporada.



Para acceder al sistema de Telemedicina, se debe entrar al siguiente link: www.escobar.gob.ar/ telemedicina . Allí, hay que llenar un formulario con datos personales y continuar con la consulta. Es necesario tener o crear un usuario en la plataforma Escobar 360, sin olvidar ingresar a los integrantes del grupo familiar. En el formulario, al pie de página, deberá aclararse si la consulta es para un adulto o menor a cargo. Luego de completar los datos requeridos, hay que clickear en la solapa Iniciar Teleconsulta y permitir el uso del micrófono y la cámara web. Al finalizar la llamada se podrán visualizar y descargar las órdenes y recetas brindadas por el profesional de salud.