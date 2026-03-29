Creaba un microbasural, lo registró una cámara y en menos de una hora fue sancionado

La Municipalidad de Escobar continúa fortaleciendo las acciones para el cuidado del espacio público. En Garín, a partir del trabajo del Centro de Monitoreo, se detectó a una persona arrojando residuos y, tras emitir la alerta, en menos de una hora intervino la Policía Municipal, identificó al responsable y se avanzó con la contravención correspondiente.



El hecho fue visualizado por cámaras de seguridad en la intersección de Colectora Oeste y Olivetti, donde se observó a un hombre utilizando una carretilla para arrojar residuos. Luego, en articulación con el área de Inspección, se labró el acta con el detalle de lo sucedido y ahora se determinará la sanción correspondiente.



“Este tipo de conductas genera contaminación, obstrucción de zanjas y posibles anegamientos, por lo que el Municipio responde de manera inmediata y coordinada, con presencia en el territorio y trabajo conjunto entre distintas áreas. En Escobar hay una decisión clara: el espacio público se respeta y quien no lo haga enfrenta las consecuencias”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Desde el 1 de enero, ya se registraron 98 contravenciones vinculadas al arrojo ilegal de residuos, de las cuales 16 derivaron en clausuras, además de cuatro secuestros de automóviles.



La Municipalidad recuerda que las y los vecinos pueden colaborar reportando situaciones similares a través del programa Ojos y Oídos en Alerta, adhiriéndose de manera gratuita desde la plataforma Escobar 360.