Garín Corre se reprograma al domingo 19 de abril por cuestiones climáticas

Debido al pronóstico de lluvias para este fin de semana, la Municipalidad de Escobar reprogramó la segunda edición de Garín Corre al domingo 19 de abril. Este evento deportivo tiene como propuesta generar un espacio social de recreación, además de promover hábitos saludables en el distrito. La actividad tendrá lugar en la Plaza General Belgrano, ubicada en Padre Perna y Av. General Belgrano, en Garín, con concentración a partir de las 8 horas.



La jornada contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: carrera kids, una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Además, durante el evento habrá puestos de hidratación, frutas, un patio saludable, emprendedores locales y DJs que acompañarán la actividad.



La inscripción ya se encuentra cerrada por haberse completado los cupos disponibles. El retiro del kit corredor será el sábado 18 de abril, de 9 a 16 horas, en el Microestadio de Garín, ubicado en Boulevard Presidente Perón.