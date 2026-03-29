Más coordinación para fortalecer la seguridad

Se llevó adelante una reunión con los comisarios de todas las dependencias policiales del partido de Escobar, con el objetivo de optimizar la organización del trabajo y fortalecer la comunicación entre las fuerzas y la Secretaría de Seguridad de Escobar.

Durante el encuentro se establecieron nuevos lineamientos de coordinación, orientados a mejorar la capacidad de respuesta ante cada intervención y reforzar la capacidad de respuesta al vecino en todo el distrito.

Estas acciones permiten avanzar hacia un sistema de seguridad más eficiente, articulado y cercano.

«Como nos indica el Intendente Ariel Sujarchuk desde la Secretaría de Seguridad continuamos trabajando de manera sostenida para mejorar la prevención y brindar respuestas cada vez más inmediatas» – expresó la Dra. Rocío Fernández.