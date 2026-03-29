La Orquesta de Cámara de Escobar dará inicio a su Temporada 2026en MALBA PUERTOS

Este domingo 29 de marzo a las 15:30hs la Orquesta de Cámara de Escobar dará inicio a su Temporada 2026 en MALBA PUERTOS, en el marco de un ciclo de tres conciertos diseñados especialmente para acompañar «Metamorfo», la exposición temporal del museo.

En esta ocasión, la Orquesta presentará un programa dedicado al gran violinista y compositor italiano Antonio Vivaldi, quien como pocos describió la incesante transmutación y belleza de la naturaleza en su obra. Vivaldi fue un hito en la historia de la música, desarrolllando recursos estilísticos y técnicos que llevaron al violín a su máxima expresión y lo posicionaron como un instrumento preponderante de los siglos siguientes.

El concierto será comentado y contará con la conducción de Matías Moran, director estable de la Orquesta de Cámara de Escobar, y la presencia de solistas. El programa será:

– Concerto Alla Rústica.

– Concierto para flauta y orquesta «Il Gardelino» (solista César Aguilera)

– Conciertos para violín y orquesta «Invierno» y «Primavera» de la serie «Las cuatro estaciones» (solista Norberto García).

La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad y el evento no se suspende por lluvia.

Cabe reiterar que estos tres primeros conciertos de la Temporada 2026 se llevarán a cabo en MALBA PUERTOS debido a las obras de mantenimiento en el Teatro Municipal Seminari.

Las actividades de la Orquesta de Cámara de Escobar son posibles gracias al acompañamiento permanente de la Subsecretaría de Turismo y Cultura de Escobar y la Asociación Civil Música Clásica de Escobar.