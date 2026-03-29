Ramil agradeció a la Ford por una donación a la EETN°4 de Garín

En el día de ayer se llevó a cabo el acto de entrega oficial de una unidad 0Km de la empresa automotriz Ford Argentina a la Escuela Secundaria de Educación Técnica N° 4 de la ciudad de Garín.

“En esta ocasión, expresamos sincero agradecimiento a Ford por esta valiosa contribución, y a la Subsecretaría de Producción de Escobar por su fundamental rol como nexo en la concreción de esta donación. – expresó el Equipo Directivo Escuela Técnica N°4 de Garin.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la empresa junto a un equipo de colaboradores y del secretario General del municipio Carlos «Beto» Ramil y el subsecretario de Producción Andrés Mucilli . «Queremos agradecer a la empresa Ford y a sus autoridades por la donación de una unidad Ranger, producida en Argentina, a la Escuela de Educación Técnica N°4 de Garín, un aporte fundamental para fortalecer la formación de nuestros estudiantes y acercarlos a tecnologías de última generación» – señaló Ramil.

Esta iniciativa surge a partir del programa Escobar Produce, que promueve las visitas escolares a empresas y del cual tanto Ford como la Técnica N°4 forman parte, generando un vínculo directo entre la educación y el mundo del trabajo.

Este tipo de acciones permite que los alumnos y alumnas accedan a herramientas concretas para complementar su formación teórica con prácticas reales, preparándose para los desafíos de la industria automotriz y la Industria 4.0.

«Junto a Ariel Sujarchuk seguimos tendiendo puentes entre el sector público y privado, convencidos de que la educación es la base para generar más oportunidades y desarrollo en nuestro distrito» – culminó diciendo el funcionario municipal.