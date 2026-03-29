Lagomarsino: Ladrón armado le robó la bicicleta a un menor de 13 años, vecinos lo redujeron y lo entregaron a la policía

Esta mañana, un menor de 13 años sufrió el violento robo de su bicicleta por parte de un delincuente que lo amenazó con un arma blanca. El ladrón fue reducido por los vecinos y entregado a la policía.

El hecho ocurrió pasadas las 11 en la localidad de Luis Lagomarsino, cuando el ladrón abordó al niño y tras amenazarlo con un cuchillo tipo Tramontina, le sustrajo su bicicleta rodado 29 y se dio a la fuga por la Ruta 26.

La situación fue observada por vecinos que lograron darle alcance y retenerlo en Santo Domingo y Pedro Nieto, al tiempo que dieron aviso a la policía. Hasta allí se desplazó un móvil del Comando de Patrulla, que aprehendió al sujeto de 23 años, oriundo de Maquinista Savio. En su poder se le secuestró el arma blanca utilizada para concretar el robo.

En tanto un segundo patrullero con efectivos del Comando de Patrulla se entrevistó con la madre del menor, una mujer de 40 años oriunda del barrio Amancay de Maquinista Savio, quien confirmó lo ocurrido.

Según trascendió, el acusado cuenta con antecedentes por diversos robos de bicicletas y asaltos en la vía pública.

La causa fue caratulada como «Robo y aprehensión», por la UFI Nro. 1 de Pilar. Interviene el Destacamento de Lagomarsino.