HCD: Se realizaron actividades por los 50 años del golpe de Estado

Tal como estaba previsto, el pasado miércoles por la tarde en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se realizaron actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Primero, se realizó una intervención urbana en el trayecto que va desde la Plaza de la Memoria hacia el HCD. Fue parte de la propuesta colectiva “La memoria en pie”, en la que se colocaron mensajes, se plantó un árbol y se inauguró una exposición en el HCD.

A continuación se realizó la Sesión especial por la memoria, la verdad y la justicia. Allí estuvieron ausentes los bloques de La libertad avanza y el monobloque Pro. No obstante, los/as Concejales/as de Fuerza Patria pudieron exponer sus ideas y reflexionar sobre los derechos humanos. Luego compartió su testimonio Oscar Tomanelli, acompañado por Juan Laino. El invitado relató la desaparición de su hermano José Tomanelli, asesinado durante la dictadura en Escobar. Su cuerpo fue hallado, junto al de Tilo Weiner y Gastón Gonçalves. Años más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo ratificar la identidad de los cuerpos.

Por último, la Mesa Local de Derechos Humanos leyó un documento, en el que se planteó un informe crítico sobre la coyuntura. También se destacó la importancia del trabajo sobre la memoria para fortalecer la democracia.