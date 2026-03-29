Avanzan las obras de renovación en el Teatro Seminari con importantes mejoras en su sala principal

La Municipalidad de Escobar avanza con la puesta en valor integral de la sala principal del Teatro Seminari Cine Italia de Belén de Escobar, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la experiencia del público y preservar el valor patrimonial de este histórico edificio.



En el marco de estos trabajos, ya se completó el retiro total de las butacas junto con sus placas de numeración -las cuales serán restauradas y reutilizadas, o reemplazadas en caso de ser necesario-, respetando la identidad original de la sala. Las 328 butacas nuevas que se instalarán en las próximas semanas, serán de la marca Rassegna modelos Zeta 2C (fijas), Zeta 2C Andes (móviles) y Zeta 2C XXL, con tapizados color borravino. Esto permitirá mejorar notablemente la comodidad de los espectadores e incorporar espacios destinados a personas con movilidad reducida, fortaleciendo la accesibilidad del teatro. Además, se incluirán cojines para niños, con el objetivo de mejorar la visualización y la participación de las infancias en las distintas propuestas culturales.



Por otra parte, se retiraron las alfombras tanto de la planta baja como del sector pullman, que serán reemplazadas por una nueva alfombra de pelo corto en color bordó, en línea con la estética del espacio. También se desmontaron las escaleras laterales del escenario como parte de la reorganización y optimización de la circulación interna.

En relación al piso, actualmente se llevan adelante tareas de refuerzo de la estructura de madera mediante la incorporación de fenólicos, junto con la puesta en valor del histórico piso de pinotea, que incluye trabajos de pulido, masillado y reemplazo de piezas dañadas, garantizando su conservación y durabilidad.



Estas intervenciones forman parte de un proyecto integral que también contempla la ampliación de pasillos, la incorporación de un nuevo sistema de iluminación LED y tareas generales de pintura y adecuaciones eléctricas, con el fin de optimizar el funcionamiento, la seguridad y la calidad estética de la sala, manteniendo el diseño original que distingue al Teatro Seminari Cine Italia como uno de los espacios culturales más emblemáticos del distrito.



Durante el período de obra, los espectáculos y actividades artísticas se trasladan al Centro Cultural Garín, ubicado en Sarmiento 150, para que la programación habitual continúe mientras avanzan los trabajos. Para conocer la programación actualizada y obtener más información, se puede ingresar al Instagram @teatroseminari.