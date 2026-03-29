Zoonosis Escobar: rescataron 25 animales de un basural en el predio de la Ruta 26

La Subsecretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Escobar, junto al SENASA, llevó adelante un operativo de abordaje socio-sanitario en el predio ubicado en Paraná y Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz, que durante años fue escenario de basurales clandestinos. Durante el fin de semana se rescataron 25 animales que se encontraban en condiciones críticas de salud y maltrato, y fueron trasladados a la Granja Educativa Don Benito.



En el lugar, los equipos municipales rescataron dos cabras, un cabrito, ocho ovejas, un cordero, dos chivos, un ternero y diez conejos que eran alimentados con basura y permanecían en un ambiente insalubre, con altos niveles de suciedad y abandono. Ante esta situación, se procedió a su rescate y traslado a la Granja Educativa Don Benito, donde actualmente permanecen en cuarentena bajo seguimiento sanitario para evaluar su evolución.



El predio cuenta con aproximadamente 18 hectáreas y es de propiedad privada, por lo que no se podía intervenir directamente sin una orden judicial. Durante años fue escenario de maniobras ilegales que derivaron en incendios recientes y un grave daño ambiental.



Luego de reiteradas denuncias y a raíz de los incendios ocurridos en el lugar, el Juzgado Federal de Campana otorgó la tenencia precaria del predio al Municipio. Esta medida permitió el ingreso formal al terreno y el despliegue de un megaoperativo conjunto, con la participación de las áreas de Seguridad, Hábitat y Vivienda, Inspección, Planificación e Infraestructura, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos.



Quienes quieran denunciar prácticas que contaminan el ambiente o situaciones de maltrato animal, pueden comunicarse a través del chatbot Flora, disponible en WhatsApp al número 11 6813‑1202, o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta. Aquellos que aún no se encuentren adheridos pueden registrarse en la plataforma oficial a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar).