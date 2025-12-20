Soluciones en un Click superó los 3.500 usuarios

La plataforma Soluciones en un Click llegó a los 3.572 a los 3.572 usuarios y usuarias con un registro de 918 trabajadores que ofrecen sus servicios. Esta iniciativa del Municipio de Escobar permite a los vecinos conseguir presupuestos rápidos y contratar servicios confiables sin salir de casa, todo desde su celular o computadora.



Desde su lanzamiento, los usuarios realizaron más de 1.300 pedidos de presupuestos y alrededor de 2.200 interacciones entre vecinos y prestadores. Además, los rubros más buscados fueron electricista, arreglos domésticos, pintura, plomería y albañilería.



Para acceder al servicio, los vecinos pueden ingresar a la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) o a través de la aplicación con el mismo nombre. En ambos casos, buscan la solapa Soluciones en un Click y completan los detalles del trabajo que necesitan para notificar a los los proveedores registrados. Por otro lado, quienes deseen registrarse como prestadores deben hacerlo a través de la plataforma web.