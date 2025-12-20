Interes general

Finde en Escobar: por cuestiones climáticas, las peatonales navideñas no se harán este fin de semana, incluido el festival Alma Bohemia

19 diciembre, 2025
Realidades de Escobar

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca un concierto navideño en MALBA Puertos y el estreno de “Avatar: Fuego y Cenizas”. Por cuestiones climáticas, las peatonales navideñas no se harán este fin de semana, incluido el festival Alma Bohemia.

Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en el skatepark del parque El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle, BMX y skate. Además, a la misma hora en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá clases de básquet. A la misma hora, en la Plaza del Pueblo de Matheu, los más chicos podrán llevarle su cartita a Papá Noel y sacarse una foto con él. La experiencia se repetirá en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar) el sábado a las 16 horas (en caso de lluvia la actividad se reprograma para el domingo). Luego, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), tendrá lugar el habitual taller de danza urbana.

También el sábado, a las 17 horas en MALBA Puertos (Alisal, Puertos, Av. de la Bahía 160, Belén de Escobar), habrá un concierto navideño a cargo de la Orquesta Tunquelén y el Coro Niños, Niñas y Jóvenes de Escobar. A la misma hora, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) se realizará la presentación del libro “Tres” de Jorge Rulfi. Más tarde, desde las 19:30 horas en la Parroquia Natividad del Señor (Av. Tapia de Cruz 524, Belén de Escobar), se llevará adelante la tradicional Santa Misa, el pesebre viviente y una cantata navideña a cargo de músicos locales y el Ballet de Jesús.

Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Zootopia 2” a las 15:30 horas y “Avatar: Fuego y Cenizas” a las 18 horas en 3D y a las 22 horas en 2D.