Segunda Sesión Ordinaria en el HCD de Escobar

El pasado viernes, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria en la que se aprobaron 14 expedientes con despacho de comisión (13 de ellos fueron ratificados por unanimidad y uno por mayoría).

Entre ellos se destacan:

-El reconocimiento a Gustavo Rodríguez y Oscar Davis, dos vecinos destacados por su relevante trayectoria de vida al servicio de la comunidad como bomberos voluntarios del partido de Escobar.

-La declaración de interés legislativo de la caminata simbólica en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

-La creación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (P.U.B.A.) en Escobar. Serán emprendimientos locales de elaboración de alimentos artesanales, en pequeña escala y bajo riesgo sanitario.