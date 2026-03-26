Predio de la Ruta 26: el Municipio continúa realizando operativos integrales

La Municipalidad de Escobar continúa intensificando los trabajos contra basurales ilegales en el predio de Ingeniero Maschwitz, donde el jueves pasado personal policial detuvo a un hombre de 27 años que estaba imputado por la Fiscalía de Escobar como uno de los principales sospechosos del inicio del incendio intencional que tuvo lugar los primeros días de marzo.



El miércoles pasado, el Juzgado Federal le dio a la Municipalidad la posesión precaria del predio. Esa medida se logró tras reiteradas denuncias y una nueva intervención en la justicia a raíz de los incendios. Como consecuencia de esa medida judicial, el Municipio mantiene la custodia total del predio bajo monitoreo policial.



Asimismo, se desarrolló un importante abordaje territorial conjunto con la participación de las áreas de Seguridad, Hábitat y Vivienda, Inspección, Planificación e Infraestructura, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos. Las tareas llevadas adelante tienen como objetivo recuperar el espacio, identificar situaciones irregulares y actuar de manera concreta en cada caso.



De esta manera, se siguen adoptando medidas firmes para proteger al distrito de actividades ilegales y ataques ambientales, no solo para sancionar a los responsables de incendios, acumulación de residuos y maltrato animal, sino también para prevenir futuras irregularidades, recuperar los espacios afectados y garantizar la seguridad, la salud pública y el bienestar de la comunidad. Los vecinos pueden denunciar prácticas contaminantes a través del chatbot Flora (WhatsApp 11 6813-1202) o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta en la plataforma Escobar 360.



A través de un relevamiento casa por casa, el área de Inspección detectó 45 viviendas de ocupación permanente y labró 15 contravenciones (10 de ellas con clausura) tras identificar delitos como la quema de cables, el acopio clandestino y la disposición ilegal de residuos. Para mitigar estos peligros, Defensa Civil, Bomberos e Infraestructura trabajan en la remoción de basura acumulada,que alcanza hasta ocho metros de altura, para extinguir focos ígneos subterráneos, mientras que Seguridad mantiene una guardia permanente para impedir nuevos ingresos y avanza en causas judiciales por actividades irregulares y secuestro de autopartes.



En el aspecto socio-sanitario, el equipo de Zoonosis, en coordinación con SENASA, identificó a más de 200 animales para evaluar su estado de salud, evitar la faena clandestina y prevenir enfermedades como la triquinosis, proyectando su traslado a granjas educativas o adopción responsable. Finalmente, las áreas de Hábitat y Desarrollo Social intervinieron para brindar asistencia y acompañamiento directo a las familias en situación de vulnerabilidad detectadas en el lugar.