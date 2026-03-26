Escobar celebró la tradición y cultura gaucha con una nueva edición de Sangre Criolla

Durante todo el fin de semana, Escobar vivió una verdadera fiesta de la tradición con Sangre Criolla, que combinó desfile tradicionalista, música en vivo, danzas folklóricas y destrezas gauchas. En un clima festivo y familiar, vecinos y vecinas disfrutaron de dos jornadas en el Predio Floral, con propuestas para todas las edades que pusieron en valor las raíces y la identidad argentina.



El domingo al mediodía tuvo lugar el desfile tradicionalista a lo largo de la avenida Tapia de Cruz, Belén de Escobar. Contó con la participación de 14 agrupaciones tradicionalistas y unos 400 caballos, en una muestra que crece año a año y que convocó también a centros tradicionalistas de otros distritos.



El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto y destacó la importancia de sostener las tradiciones: “Defender nuestra cultura y nuestra tradición es un acto permanente. Es la herencia de nuestra patria y depende de nosotros que esto continúe. Sangre Criolla es la expresión de nuestras agrupaciones tradicionalistas, pero también de un Escobar que históricamente es anfitrión. Mientras algunos creen que lo mejor está afuera, desde afuera miran nuestras tradiciones con orgullo”.



Durante el fin de semana, Sangre Criolla ofreció una amplia grilla de actividades gratuitas, con presentaciones de artistas, ballets folklóricos y el cierre musical del sábado a cargo del grupo Karicias, mientras que el domingo lo hizo Chaque – Ché. De esta manera, Escobar volvió a posicionarse como un municipio anfitrión que celebra y promueve sus tradiciones, fortaleciendo el encuentro entre vecinos y vecinas en torno a la cultura popular.