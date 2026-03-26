El Municipio lanza Conecta, una nueva red de gestión para estar más cerca de los vecinos

La Municipalidad de Escobar implementa Conecta y Punto Vecinal, una nueva red de gestión territorial que estará presente en todas las localidades del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en los barrios, mejorar la atención y optimizar la respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas. El nuevo sistema comenzará a funcionar a partir de este miércoles y su horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Para conocer la ubicación de todas las oficinas se debe ingresar a la web www.escobar.gob.ar/CONECTA



Este esquema reemplaza el sistema de Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) por una estructura más integrada y ágil, que incorpora tecnología y mejora la articulación entre las distintas áreas municipales. En ese sentido, el intendente Ariel Sujarchuk expresó: “Avanzamos en la integración inteligente del Estado municipal. Dejamos atrás las UGC, no porque hayan funcionado mal, sino porque cambió el paradigma: la atención al vecino ahora se centra mucho más en canales virtuales y digitales”.



La red estará conformada por dos dispositivos principales: CONECTA y PUNTO VECINAL, que funcionarán de manera coordinada. Por un lado, los centros CONECTA serán espacios centrales en cada localidad, con mayor infraestructura, conectividad y herramientas digitales para realizar trámites, consultas y gestiones, además de brindar acompañamiento presencial. También podrán utilizarse como espacios de estudio o trabajo con acceso a internet.



Por su parte, los PUNTOS VECINALES serán espacios de atención barrial más próximos y accesibles, pensados como primer punto de contacto de los vecinos con el Municipio. Desde allí se podrán iniciar trámites y solicitudes que ingresarán a un sistema único, garantizando su seguimiento y derivación al área correspondiente.



De esta manera, el Municipio avanza hacia un modelo integrado, en el que todos los espacios funcionan conectados entre sí. De esta forma, sin importar dónde se realice una consulta, cada vecino y vecina estará en contacto con una misma Municipalidad: más cercana, eficiente y presente.



Con esta transformación, Escobar da un nuevo paso en la modernización de su gestión, fortaleciendo la cercanía, mejorando los tiempos de respuesta y garantizando una atención más accesible para todos.