Ariel Sujarchuk: “Vamos a ir con mano firme contra los delitos ambientales”

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el predio ubicado en Paraná y Ruta 26 en Ingeniero Maschwitz, donde durante años funcionaron basurales clandestinos y actividades ilegales que derivaron en incendios recientes y un grave daño ambiental.



Desde ayer, el lugar se encuentra bajo tenencia precaria de la Municipalidad por orden del Juzgado Federal de Campana, lo que habilitó el ingreso formal al predio y la realización de un megaoperativo en el que se tomó custodia del lugar y se desplegaron distintos procedimientos. En ese marco, Sujarchuk aseguró que se avanzará con sanciones más severas para terminar con estas prácticas y advirtió: “Estamos frente a un verdadero terrorismo ambiental y vamos con sanciones severas contra cualquiera que esté detrás de estos delitos”.



El predio, de aproximadamente 18 hectáreas, es de propiedad privada, por lo que no se podía intervenir directamente sin una orden judicial. La medida se logró tras reiteradas denuncias y una nueva intervención en la justicia a raíz de los incendios.



En el lugar se detectaron múltiples delitos: disposición ilegal de residuos provenientes de obras, acopio clandestino de contenedores, quema de cables para la extracción de cobre, comercialización ilegal de animales y generación de focos de contaminación de gran magnitud. En este marco, hay una persona detenida como principal autor de estos hechos, y la Justicia avanzó además con una medida excepcional: quitarle el dominio de la propiedad a los dueños del predio.



La acumulación de residuos en capas de hasta ocho metros generó bolsillos de gases que dificultaron la extinción total de los incendios y que continúan representando un riesgo ambiental activo. A esto se suma un grave riesgo sanitario, producto de la presencia de animales en condiciones de maltrato, sin controles y vinculados a circuitos ilegales de faena y comercialización, lo que puede derivar en enfermedades zoonóticas como triquinosis o leptospirosis, entre otras.



A partir de la intervención judicial, se desplegó un abordaje integral con la participación de las áreas de Seguridad, Inspección, Planificación e Infraestructura, Hábitat y Vivienda, Desarrollo Social, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos, en articulación con fuerzas provinciales y federales. El objetivo es relevar el estado del predio, contener riesgos activos y construir información precisa para definir las acciones de remediación.



En paralelo, Defensa Civil y Bomberos continúan trabajando en la remoción de residuos para extinguir definitivamente los focos subterráneos, mientras que Infraestructura avanza con tareas de limpieza y retiro de estructuras precarias. A su vez, se implementó un sistema de georreferenciación con tecnología satelital que permitirá mapear el nivel de afectación de cada sector.



Por su parte, la Subsecretaría de Inspección realizó controles en el predio y zonas aledañas, con clausuras y sanciones por actividades ilegales. El área de Zoonosis lleva adelante un relevamiento de los animales encontrados, entre ellos cerdos, cabras, perros y aves, y trabaja junto al SENASA para definir las medidas sanitarias correspondientes.



Asimismo, desde Hábitat y Vivienda y Desarrollo Social se intervino sobre las personas que vivían en situación de vulnerabilidad en el lugar.