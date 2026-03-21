Detienen a un hombre por el incendio intencional en el predio de Ingeniero Maschwitz

En la jornada de hoy, personal policial detuvo a un hombre de 27 años que estaba imputado por la Fiscalía de Escobar como uno de los principales sospechosos del inicio del incendio intencional, ocurrido a principios de marzo, en el predio ubicado en la calle Paraná al 300, a metros de Ruta 26 en Ingeniero Maschwitz.



Este hombre de 27 años también está acusado por amenazar a vecinos de la zona y por violación e incumplimiento de clausuras anteriores del predio. Concretamente se lo acusa de incendio, amenazas y violación de sellos y de fajas de clausura en perjuicio de la seguridad pública.



Simultáneamente, dicho predio fue tomado en custodia por la Municipalidad de Escobar, luego de una resolución del Juzgado Federal de Campana. Asimismo, el Municipio realizó un megaoperativo sobre la traza de la calle Paraná, en otros predios aledaños más pequeños, donde también se generaron microbasurales.



Este operativo contó con la participación de las áreas de Seguridad, Hábitat y Vivienda, Inspección, Planificación e Infraestructura, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos. El objetivo fue recuperar el espacio, identificar situaciones irregulares y actuar de manera concreta en cada caso.