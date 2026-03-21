La Municipalidad toma custodia del predio de la Ruta 26: hay operativos, notificaciones y contravenciones

La Municipalidad de Escobar desplegó un megaoperativo en la mañana de este jueves y asumió la custodia total del predio ubicado en Paraná y Ruta 26, donde hace semanas se registraron incendios intencionales que, aunque fueron rápidamente sofocados, generaron humo persistente durante varios días. Se trata del mismo lugar que ya había sido intervenido por la presencia de basurales ilegales, donde el Municipio sancionó a volqueteros que arrojaban residuos de manera clandestina. Por la intervención asumida por la Municipalidad, el Juzgado Federal de Campana ordenó que nadie puede ingresar al predio sin autorización.



En el lugar se desarrolló un abordaje territorial conjunto sobre toda la traza de la calle Paraná, con la participación de las áreas de Seguridad, Hábitat y Vivienda, Inspección, Planificación e Infraestructura, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos. El objetivo es claro: recuperar el espacio, identificar situaciones irregulares y actuar de manera concreta en cada caso.



Así fue el megaoperativo



Desde temprano, la Secretaría de Seguridad, con efectivos de la Policía Municipal, la Guardia Urbana y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, garantizó el desarrollo de los operativos. Su tarea fue identificar a las personas que viven o desarrollan actividades en la zona, verificar antecedentes y acompañar a las demás áreas para asegurar procedimientos seguros y efectivos.



Defensa Civil y Bomberos trabajaron en la remoción de escombros dispersos en el predio para evitar que se reactiven focos. A su vez, Infraestructura avanzó con la limpieza del lugar y el retiro de estructuras precarias e instalaciones eléctricas peligrosas, dando inicio a un proceso de diagnóstico y estado de situación del lugar.



En paralelo, en la zona y parcelas aledañas, la Subsecretaría de Inspección realizó controles y avanzó con clausuras y sanciones, como en el caso de un criadero de animales en malas condiciones que fue clausurado por desarrollar actividad ilegal. Si bien respecto del predio y de las personas involucradas ya tomó intervención la Justicia Federal y la Fiscalía de Escobar, el Municipio ampliará y realizará nuevas denuncias, y aportará todos los informes, actas, relevamientos y documentación a la justicia

A su vez, el área de Zoonosis llevó adelante un relevamiento exhaustivo ante la gran cantidad de animales presentes en el lugar. Se evalúa cada situación en particular para definir los pasos a seguir y se dará intervención al SENASA cuando corresponda, especialmente en casos de crianza irregular o con fines comerciales no autorizados.



Desde el área de Hábitat y Vivienda, junto a Desarrollo Social, se realizó un relevamiento de la situación de vulnerabilidad de quienes ocupaban el predio. Según el último informe, ya no quedan personas viviendo allí. La última familia se encontraba retirando sus pertenencias y manifestó contar con un lugar donde residir en General Pacheco. Además, se trabaja en el análisis de cada caso para acompañar las situaciones que así lo requieran.



Los pasos a seguir



Como parte del operativo, también se implementó un sistema de georreferenciación con tecnología satelital que permitirá tener un mapa preciso de toda la zona intervenida. Esta herramienta facilitará identificar cada inmueble, su nivel de afectación y definir acciones específicas en articulación con la justicia federal, penal y contravencional.



Dentro de esta primera etapa y fase de diagnóstico, se evalúa dar intervención al Ministerio de Ambiente de Provincia, como autoridad competente para la caracterización y la determinación del grado de contaminación en el lugar.



El sector más afectado, correspondiente a la partida 41168, quedó bajo custodia total del Municipio por orden del Juzgado Federal de Campana. En cuanto al terreno contiguo (partida 41167) que también tiene grados de contaminación -aunque en menor medida- se inició un expediente para avanzar en la implementación de la Ordenanza 4296, que permite intervenir y tomar posesión en inmuebles que se hallan en estado de abandono, libres de ocupantes y con deudas municipales. Toda la zona quedó monitoreada por personal policial.



Estas acciones se suman a un trabajo sostenido en la zona, donde en los últimos años se realizaron múltiples intervenciones, con decenas de contravenciones, clausuras y denuncias penales. Hoy, con la intervención de la Justicia Federal, el Municipio profundiza ese camino con más presencia, más control y decisiones concretas.



Este operativo forma parte de una política activa para combatir los delitos ambientales, recuperar espacios degradados y cuidar la salud de la comunidad. Los vecinos pueden denunciar prácticas contaminantes a través del chatbot Flora (WhatsApp 11 6813-1202) o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta en la plataforma Escobar 360.