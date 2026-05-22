SE PRESENTÓ LA LISTA ABOGANDO, UNA ALTERNATIVA DE RENOVACIÓN INTEGRAL EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ZÁRATE-CAMPANA

Con el firme objetivo de transformar la dinámica institucional y recuperar la cercanía con el ejercicio profesional diario, se presentó oficialmente la lista Abogando. Este nuevo espacio, integrado por abogados y abogadas de Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz, irrumpe en el escenario electoral del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate-Campana con una propuesta centrada en la participación activa, la representatividad federal y la renovación de liderazgos.

«Abogando nace de la convicción de que el Colegio debe funcionar, ante todo, como un facilitador del ejercicio profesional para sus matriculados. El espacio busca trascender las estructuras tradicionales que han dominado la vida institucional en la última década y ofrecer una verdadera alternativa de transformación para enfocarnos en las necesidades reales de los colegas que recorren los pasillos de los tribunales a diario», explican sus impulsores.

La conformación de esta lista —que llevará el número 1— responde a un proceso de construcción plural, que reúne a profesionales con diversas trayectorias unidos bajo la premisa de que la renovación es indispensable para fortalecer la identidad de las y los profesionales del departamento judicial.

En una apuesta por una renovación real, la lista presenta a los siguientes candidatos titulares al Consejo Directivo:

• Germán Daniel Fernández

• Selva Andrea Bielecki

• Fernando Andrés Pagliari

• Melisa Sastre Luengo

• Federico Scravaglieri

• Luciana Belén Guignard

Miembros suplentes para el Consejo Directivo:

• Raúl Jorge Algañaraz

• María Sofía Otero

• Marcos Javier Kogan

Candidatos titulares al Tribunal de Disciplina:

• Laura Elizabeth Benítez

• Ricardo Nadir Graciadio

Miembros suplentes para el Tribunal de Disciplina:

• Natividad Zalazar

• José Luis Nazabal

• Silvia Isabel Tadey

“Invitamos a toda la comunidad de matriculados a sumarse a este cambio porque estas elecciones representan la oportunidad histórica de construir un Colegio más abierto, democrático y, principalmente, cercano”, enfatizan desde Abogando.

INFORMACIÓN DE LAS ELECCIONES

Fecha:

Viernes 29 de mayo de 2026.

Horario:

De 08:00 a 15:00 hs.

Requisitos:

Presentar DNI o credencial física profesional.

Lugares de votación:

• Campana: Francesa 222.

• Zárate: Belgrano 1474.

• Escobar: Asborno 526.

• Capilla del Señor: Estrada 411.

Los matriculados deberán emitir su voto en la mesa correspondiente al domicilio registrado en el padrón definitivo.

Instagram:

@abogando.zc