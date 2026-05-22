Ariel Sujarchuk fue designado presidente del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento

El gobernador Axel Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo del ministro Augusto Costa, y designó como presidente ad honorem del organismo al intendente Ariel Sujarchuk. El COPEC se conformó con el objetivo de consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental.

Los funcionarios bonaerenses Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y PyMEs, y Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, acompañarán a Sujarchuk en esta misión al frente del COPEC. En los próximos días se hará oficial el resto de los integrantes del organismo -todos ellos trabajarán de manera ad honorem-, quienes serán designados entre representantes a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y a cada una de las cámaras, asociaciones empresariales y polos tecnológicos que nuclean al sector y otros actores vinculados a la Economía del Conocimiento.

El COPEC tiene por objetivo asesorar, articular y fortalecer este ecosistema mediante la generación de evidencia, diagnósticos e investigación. También funcionará como un agente relevante para la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo y la inclusión laboral de calidad.

El nombramiento de Sujarchuk está relacionado con el modelo de gestión implementado en Escobar, reconocido a nivel internacional y local por la aplicación de programas de innovación, transparencia e implementación de la IA en las distintas áreas de gobierno. Titular del Instituto de Innovación Digital, el intendente fue secretario de Economía del Conocimiento de la Nación entre agosto de 2022 y abril de 2023, y actualmente se desempeña como secretario de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial, Criptografía y Ciberseguridad del Partido Justicialista. Es autor del libro “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente”, donde analiza el impacto de la revolución digital y postula la necesidad de garantizar un futuro de progreso e inclusión a partir de la expansión de la IA en el nuevo paradigma económico y social que vivimos.