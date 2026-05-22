Arrojó basura en la vía pública: lo multaron, le secuestraron el camión y clausuraron el predio en el que trabajaba

En el marco de los operativos de prevención que realiza la Municipalidad de Escobar para evitar la formación de microbasurales, un hombre de 33 años recibió una infracción en las últimas horas tras arrojar residuos en la vía pública desde un camión que posteriormente fue secuestrado. El hecho ocurrió en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el cruce Santa Teresa y Avenida de los Lagos, una zona cercana al puente La Arenera, y fue advertido mediante las cámaras del Centro de Monitoreo municipal.



Durante toda la jornada trabajaron de manera articulada la Subsecretaría de Inspección junto con la Secretaría de Seguridad y Espacios Públicos para localizar al conductor involucrado. Luego de recorridos preventivos realizados por personal de la Policía Municipal, el camión pudo ser localizado en Colombres y Roentgen, también en Ingeniero Maschwitz.



Allí, los agentes interrogaron al propietario del vehículo, un hombre de 53 años, quien manifestó que había enviado al chofer a descargar residuos en un predio habilitado fuera del partido, aunque la descarga finalmente se realizó dentro de Escobar.



Ante esta situación, se solicitó la presencia de un móvil de Inspección y los agentes labraron un acta de comprobación, documento que deja constancia de la infracción detectada, y un acta de contravención, mediante la cual se formaliza la falta cometida para avanzar con las sanciones correspondientes. Asimismo, se dispuso la clausura del predio donde se resguardaba el camión debido a condiciones de insalubridad y acumulación de residuos.



Por otra parte, se labró al chofer del camión, de 33 años, el acta correspondiente por arrojo de residuos en la vía pública y se realizó el secuestro del vehículo por falta de categoría habilitante para conducir ese tipo de rodado y por no contar con la ficha técnica correspondiente a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).



La Municipalidad recuerda que las y los vecinos pueden colaborar reportando el arrojo ilegal de residuos a través del programa Ojos y Oídos en Alerta, adhiriéndose de manera gratuita desde la plataforma Escobar 360.