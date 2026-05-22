25 de Mayo: Locro, folclore, desfile patrio y mucha solidaridad en el Predio Floral

Este lunes 25 de Mayo, la Municipalidad de Escobar celebrará la jornada patria en el Predio Floral de Belén de Escobar. Habrá locro a beneficio del cuartel de Bomberos Voluntarios de Belén, shows de artistas locales y espectáculos folclóricos y el tradicional desfile cívico.



Los festejos comenzarán a las 10:30 horas con el desfile cívico tradicional, que tendrá la participación de instituciones y entidades de bien público de todo el distrito. Después, a partir de las 12 horas, la jornada continuará con la Mesa de los Argentinos, donde los vecinos y vecinas podrán apoyar al cuartel de bomberos con la compra del locro, una feria de emprendedores y emprendedoras, puestos del Programa Ayuda a Egresados y distintas actividades recreativas para compartir en familia. La entrada es libre y gratuita y se recibirán alimentos no perecederos a beneficio del programa Escobar Hambre Cero.



Por primera vez esta celebración será en el Predio Floral, lo que le permite al Municipio optimizar recursos y reducir costos operativos. Entre los beneficios se encuentra la unificación del palco y el escenario principal en una misma estructura, lo que disminuye significativamente los gastos de armado y, al concentrarse el desfile en un único predio, bajan los gastos de sonido, vallado, seguridad, tránsito y logística general.



Durante la jornada se presentarán el Ballet Municipal de Proyección Universal, el Ballet Estrella del Norte, Alicia Benítez, Alma Belén y otros artistas locales y regionales, además de un gran cierre a cargo de Federico Pecchia.