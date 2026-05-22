Finde largo en Escobar: el Festival Patrio, la feria D’Gustar y un concierto de la Orquesta de Cámara son los eventos destacados

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos patrios en conmemoración de la Revolución de Mayo, la feria gastronómica D´Gustar y un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 13 horas, con una nueva edición de la feria gastronómica D’Gustar en la Plaza del Pueblo (Canesi y Mitre, Matheu), con entrada libre y gratuita. La misma se desarrollará también el sábado y domingo con stands de comida de todo el mundo, juegos infantiles, bandas locales y un gran show de cierre de Los Manseros Santiagueños. Más tarde, a las 17:30 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 2001, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará un taller de velas para chicos y chicas de entre 10 y 17 años, realizadas con materiales naturales. Luego, a las 18 horas en el mismo lugar se realizará la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y Skate, radio en vivo y arte urbano. A la misma hora, en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá un taller de freestyle y clases de básquet. Además, a las 18:30 horas, el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), contará con un taller de jardines para mariposas. Para participar no hace falta inscribirse previamente.



El sábado, a las 10 horas en la Huerta Municipal de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), se realizará un taller de huerta agroecológica para las infancias. La inscripción se realiza en www.escobar360.gob.ar. Luego, a las 12 horas en la Granja Educativa Don Benito (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades por el Día del Animal con shows en vivo, maquillaje artístico, juegos, food trucks, sorteos, premios y un desfile de perros y gatos. Por la tarde, a las 15 horas en la Huerta Municipal del barrio Las Glorias (Tucumán y Las Glorias, Ingeniero Maschwitz) se realizará un club de lectura y escritura creativa al aire libre. La actividad no requiere inscripción previa. Además, a las 16 horas en el Paraná de las Palmas (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), se desarrollará la jornada Paraná Patrio como parte de los festejos del Día de la Patria, con shows en vivo del Ballet María Madre del Folclore y Ainhoa Grande. La experiencia se repetirá el lunes.



El domingo, a las 15:30 horas en MALBA Puertos (Alisal, Puertos, Av. de la Bahía 160, Belén de Escobar), se presentará la Orquesta de Cámara de Escobar con un concierto dedicado a la obra de distintos compositores argentinos. La actividad será con entrada libre y gratuita. A la misma hora, Atlético Escobar jugará como local ante Independiente de Chivilcoy en el Estadio Armenia (Ruta Provincial 26 y Quintana, Ingeniero Maschwitz) por la décima fecha del Torneo Federal A.



El lunes, a partir de las 10:30 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se llevará adelante el Festival Patrio en conmemoración de la Revolución de Mayo con un desfile cívico, en el que participarán entidades de bien público y clubes de barrio de todo el distrito. Además, los festejos continuarán desde las 12 horas con un amplio patio gastronómico de comidas típicas, la Mesa de los Argentinos, la presentación de artistas locales y espectáculos folclóricos, feria de emprendedores y emprendedoras, puestos del Programa Ayuda a Egresados y distintas actividades recreativas para compartir en familia. La entrada es libre y gratuita y se recibirán alimentos no perecederos a beneficio del programa Escobar Hambre Cero.